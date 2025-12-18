Trovato morto in casa con quattro cani | il mistero della morte di Flavio Micelli a Resia

La scomparsa di Flavio Micelli, trovato senza vita nel cortile della sua casa a Resia, ha lasciato sgomento la comunità locale. Il 66enne, circondato dai suoi quattro cani, si è spento in circostanze ancora avvolte nel mistero. La vicenda ha suscitato numerosi interrogativi e un'onda di incredulità tra i residenti, mentre le indagini cercano di fare luce su questa tragica perdita.

Il 66enne scoperto senza vita nel cortile della sua abitazione in Val Resia. Un ritrovamento drammatico ha scosso la comunità di Resia, in provincia di Udine. Un uomo di 66 anni, Flavio Micelli, è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi nella sua abitazione di via Tigo, in località Val Resia. Accanto al corpo c’erano quattro cani di grossa taglia, tutti di sua proprietà. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato una sagoma a terra nel cortile e una situazione anomala all’interno dell’abitazione. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorsi. L’intervento dei soccorsi e il ritrovamento del corpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

