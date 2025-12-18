Trovata morta in casa ad Alessandria | Rosa Cortino forse deceduta per esalazioni dell'incendio causato dalla sigaretta

Una donna di 70 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Alessandria. La causa potrebbe essere legata alle esalazioni di un incendio scoppiato nel suo appartamento, presumibilmente causato da una sigaretta lasciata accesa. La tragica scoperta solleva preoccupazioni sulla sicurezza domestica e sull'importanza di adottare precauzioni per prevenire incidenti simili.

È stata trovata morta in casa Rosa Cortino, una donna di 70 anni residente nell'Alessandrino. La donna sarebbe deceduta in seguito alle esalazioni scaturite dall'incendio del divano, forse andato a fuoco a causa di una sigaretta lasciata accesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

