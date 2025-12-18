Trovata e messa in sicurezza una vecchia bomba in un bosco di Bobbio

Lo scorso 17 dicembre, nel bosco di Bobbio, si è conclusa con successo la bonifica di una vecchia bomba a mano italiana

Nella giornata di ieri, 17 dicembre, si sono svolte, coordinate dalla Prefettura, le operazioni di bonifica da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza di una bomba a mano italiana "OTO mod. 35", rinvenuta nella giornata del 14 dicembre in un’area boschiva nel Comune di Bobbio, messa in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

