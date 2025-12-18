Troppe circostanze insolite Vi dico a che punto sono le indagini su Liliana Resinovich

Dopo quattro anni di mistero e interrogativi, il caso di Liliana Resinovich rimane avvolto nell’incertezza. La sua scomparsa, avvenuta il 14 dicembre 2021, e il ritrovamento nel boschetto di Trieste hanno acceso un’eterna ricerca di risposte. Le indagini sono ancora in corso, e oggi più che mai, il bisogno di chiarimenti diventa imprescindibile per fare luce su una vicenda che ha sconvolto l’Italia.

© Ilgiornale.it - "Troppe circostanze insolite. Vi dico a che punto sono le indagini su Liliana Resinovich" Quattro anni di assenza, di domande senza risposta. E sono proprio le risposte quelle che esige il caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta tre settimane più tardi nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. La procura indaga per omicidio e sul registro degli indagati c’è il nome del vedovo, Sebastiano Visintin. Gli inquirenti si sono concentrati ora sulle analisi scientifiche, dacché una consulenza collegiale, realizzata dal team guidato dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, ha aperto a un quadro indiziario in cui c’è un omicidio per soffocamento, sacchi neri - si ipotizza - utilizzati per il trasporto del corpo nel boschetto e l’epoca di morte stimata nel giorno stesso della scomparsa della donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Garlasco, a che punto sono le indagini e tutti i protagonisti del delitto che non smette di cambiare volto Leggi anche: Femminicidio Jessica Stapazzollo, a che punto sono le indagini: introvabile il braccialetto elettronico Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Troppe circostanze insolite. Vi dico a che punto sono le indagini su Liliana Resinovich. "Troppe circostanze insolite. Vi dico a che punto sono le indagini su Liliana Resinovich" - Parla l’avvocato del fratello di Liliana Resinovich: nella primavera 2026 ci saranno i risultati delle indagini scientifiche. ilgiornale.it

piu un fulminato che un luminare in troppe circostanze x.com

A volte si parte per un giretto tranquillo, senza troppe aspettative. Poi la montagna fa il suo lavoro: l’itinerario si allunga, i chilometri si moltiplicano, una cascata segna l’inizio della stagione del ghiaccio. E tu ci sei, fianco a fianco con un’amica di cui ti fidi. È in q - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.