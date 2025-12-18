TREVISO CHIEDE I DANNI AI VIOLENTI

Il Comune di Treviso si impegna a tutelare l’immagine della città, annunciando azioni legali contro chi danneggia la sua reputazione con comportamenti violenti. I risarcimenti ottenuti saranno reinvestiti in iniziative per i giovani, promuovendo un ambiente più sicuro e positivo. Un segnale forte di determinazione a difendere i valori e il futuro di Treviso.

Il Comune di Treviso chiederà i danni a chi macchierà la reputazione della città commettendo atti di violenza e investirà i risarcimenti in politiche giovanili. L'annuncio del sindaco Mario Conte arriva all'indomani dell'aggressione al sottopasso della stazione in via Roma dove, nella notte tra domenica e lunedì, un ventiseienne è stato preso a calci da un ragazzino che la polizia è al lavoro per identificare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

