TREVISO CHIEDE I DANNI AI VIOLENTI

Il Comune di Treviso si impegna a tutelare l’immagine della città, annunciando azioni legali contro chi danneggia la sua reputazione con comportamenti violenti. I risarcimenti ottenuti saranno reinvestiti in iniziative per i giovani, promuovendo un ambiente più sicuro e positivo. Un segnale forte di determinazione a difendere i valori e il futuro di Treviso.

