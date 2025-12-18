Treviso alle cassiere spray urticante anti-maranza

A Treviso, tra luci natalizie e addobbi, si fa strada un senso di insicurezza. Le strade si popolano di maranza e baby gang, alimentando timori e preoccupazioni tra i cittadini. La città, tradizionalmente tranquilla, si confronta con una realtà più complessa e difficile da ignorare, dove la sicurezza diventa una priorità da affrontare con attenzione e determinazione.

© Tgcom24.mediaset.it - Treviso, alle cassiere spray urticante anti-maranza Si riempiono le strade, degli addobbi per il Natale, ma anche di maranza e baby gang. E a Treviso si percepisce la paura. Sempre più spesso vengono prese di mira le cassiere dei supermercati, che a ogni fine turno devono sperare di non essere aggredite da ladri e balordi. E così il direttore di questo punto vendita - a due passi dal duomo - ha fornito bombolette spray urticante, perché si proteggano.

