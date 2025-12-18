Trevisani sicuro | Il Bologna può mettere in difficoltà l’Inter vi spiego

Il Bologna si prepara a sfidare l'Inter con fiducia e determinazione. Secondo Trevisani, i rossoblù hanno le potenzialità per mettere in difficoltà i nerazzurri, grazie a una tattica studiata e a una buona forma fisica. Un incontro da non perdere, che potrebbe riservare sorprese e ribaltamenti di fronte. Ecco perché il match promette emozioni e colpi di scena, con il Bologna pronto a sorprendere.

© Internews24.com - Trevisani sicuro: «Il Bologna può mettere in difficoltà l’Inter, vi spiego» Inter News 24 . La convinzione del giornalista e telecronista. A Tutti Convocati, il giornalista Riccardo Trevisani ha suggerito l’impiego del mediano Ardon Jashari al posto di un affaticato Luka Modric. Ha poi lanciato un monito all’ Inter: il Bologna di Vincenzo Italiano, pur con meno appeal mediatico, è un avversario temibile. Il tecnico rossoblù è uno specialista delle finali e può sorprendere i nerazzurri. QUI: le notizie del giorno sull’Inter. PAROLE – « Modric apparso un po’ stanco nelle ultime settimane come dicono anche i dati e va data una chance a un ottimo giocatore pagato quasi 40 milioni come Jashari. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Trevisani: “Il Bologna può mettere in difficoltà l’Inter: Italiano va in…” Leggi anche: Pagliarulo: “Il Bologna può mettere in difficoltà chiunque. Italiano è cambiato molto” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Un rifugio sicuro per le future mamme gatte! Scopri il progetto "Nursery per mamme gatte e cuccioli" Colonie Feline Sestesi Odv c/o Oasi felina Madonna del Bosco sesto S giov utilizzerà il contributo assegnato tramite il Bando Companion for Life di Almo facebook L'analisi di #Trevisani sull' #Inter Le sue parole dopo il successo col #Genoa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.