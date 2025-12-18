Trevisani | Il Bologna può mettere in difficoltà l’Inter | Italiano va in…

Riccardo Trevisani analizza le sfide delle semifinali di Supercoppa Italiana, sottolineando come il Bologna possa rappresentare un ostacolo per l’Inter. Durante la trasmissione Tutti Convocati, il commentatore ha approfondito aspetti tecnici e tattici, offrendo un’interpretazione dettagliata delle potenzialità delle squadre coinvolte e delle dinamiche che potrebbero influenzare il risultato.

Trevisani. Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, ha analizzato le due semifinali di Supercoppa Italiana evidenziando alcuni dettagli tecnici e tattici sulle squadre coinvolte. In particolare, il giornalista ha sottolineato la condizione di alcuni giocatori chiave, come Modric, e le opportunità per chi deve dimostrare il proprio valore. Trevisani ha affermato: “ Modric apparso un po’ stanco nelle ultime settimane come dicono anche i dati e va data una chance a un ottimo giocatore pagato quasi 40 milioni come Jashari. Milan-Napoli è la sfida tra i due allenatori che hanno dominato in Serie A negli ultimi 10 anni “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

