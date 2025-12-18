Trent’anni senza il maestro Gavazzeni il ricordo rivive in musica e parole
Trent’anni dalla scomparsa del maestro Gavazzeni, il ricordo si rinnova attraverso musica e parole in un evento di memorie condivise. Un’ampia rete di istituzioni si unisce per celebrare la sua eredità di direttore, compositore e scrittore, mantenendo vivo il suo spirito e il suo contributo alla cultura italiana. Un’occasione per riscoprire e onorare un grande protagonista della musica.
MEMORIE. Una rete di istituzioni collabora per rendere omaggio al direttore d’orchestra, compositore e scrittore scomparso nel 1996. La sua opera sarà al centro di concerti, lezioni, conferenze e una mostra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: “Note a margine”: musica, parole e immagini con il Maestro Nicola Piovani a Palazzo Ducale
Leggi anche: Ivan Graziani, a 80 Anni dalla Nascita, Rivive su un Murale a Nepezzano: Musica e Ricordi per il Cantautore
Trent’anni senza il maestro Gavazzeni, il ricordo rivive in musica e parole - Una rete di istituzioni collabora per rendere omaggio al direttore d’orchestra, compositore e scrittore scomparso nel 1996. ecodibergamo.it
Talento, creatività, sociale: trent’anni del Banco della Solidarietà del Liceo Classico di Matera - facebook.com facebook
Trent’anni di Tatarellum. L’altra legge elettorale che piace a FdI per cercare stabilità. Di @riccardocarly x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.