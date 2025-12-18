Trenord da ieri in servizio anche il 214esimo nuovo treno acquistato negli ultimi 5 anni | ecco come sono

Da ieri, in Lombardia, è entrato in servizio il 214esimo treno, ultimo di una lunga serie acquistata negli ultimi cinque anni. Un passo importante per il rinnovo della flotta Trenord, che punta a migliorare il comfort e l’efficienza dei propri servizi. Questo nuovo treno rappresenta un ulteriore investimento nella qualità e nell’innovazione del trasporto regionale, garantendo ai pendolari un’esperienza sempre più moderna e affidabile.

© Ilnotiziario.net - Trenord, da ieri in servizio anche il 214esimo nuovo treno acquistato negli ultimi 5 anni: ecco come sono Da ieri è operativo in Lombardia il 214esimo ed ultimo treno acquistato da Trenord per il rinnovo della flotta. È giunto in Lombardia ieri, mercoledì 17 dicembre, da Bologna il 214° nuovo treno destinato ai passeggeri del servizio ferroviario lombardo, un Caravaggio aeroportuale a quattro carrozze. È l’ultimo della commessa di 214 convogli acquistati per . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net Leggi anche: Trenord lancia Il mio treno: come funziona il nuovo servizio WhatsApp Leggi anche: Trenord su WhatsApp, con “Il mio treno”, nuovo servizio di infomobilità via chat Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pronto il 214esimo treno: Trenord ha completato il suo piano di rinnovo della flotta; Trenord, completato piano rinnovo flotta: entra in servizio ultimo dei 214 treni nuovi; Trenord completato piano rinnovo flotta | entra in servizio ultimo dei 214 treni nuovi. Trenord, da ieri in servizio anche il 214esimo nuovo treno acquistato negli ultimi 5 anni: ecco come sono - Da ieri è operativo in Lombardia il 214esimo ed ultimo treno acquistato da Trenord per il rinnovo della flotta. ilnotiziario.net

Trenord, rinnovo flotta dei convogli: entra il servizio il treno numero 214 - Completata nei tempi previsti la commessa per i convogli acquistati per Trenord da Fnm e Ferrovienord, grazie a un investimento di 1,7 miliardi da parte di Regione Lombardia. quibrescia.it

Ieri, 13 dicembre 2025, si è conclusa la vita attiva della stazione di Milano Porta Genova: la possiamo ricordare già sin d'ora con i filmati realizzati quando ancora un minimo di attività residua rimaneva. Il 6 ottobre 2024 un servizio domenicale di Trenord riparte - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.