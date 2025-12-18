Treno per Salerno cancellato senza preavviso mamme disperate | Dovevamo prendere i figli a scuola

Un treno per Salerno cancellato senza preavviso ha lasciato centinaia di passeggeri, tra cui molte mamme preoccupate per i figli. La cancellazione delle 15,17 ha generato disagi e frustrazione, evidenziando ancora una volta le criticità del servizio ferroviario. Mamme e famiglie si sono ritrovate costrette a percorrere a piedi lunghi tratti, mentre le istituzioni cercano di gestire l’emergenza e trovare soluzioni.

Cancellato il treno per Salerno delle 15,17, a piedi centinaia di passeggeri. Capasso (Assoutenti Campania): "Molte mamme dovevano andare a prendere i bimbi piccoli a scuola".

