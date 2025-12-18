Treni regionali approvate le nuove tariffe | arrivano degli aumenti legati al tasso d’inflazione

Le nuove tariffe dei treni regionali sono state approvate, con aumenti strettamente collegati al tasso d’inflazione programmata. La Regione ha confermato inoltre tutte le agevolazioni attualmente in vigore, garantendo continuità alle tariffe ridotte e alle agevolazioni per studenti, lavoratori e altre categorie. Un aggiornamento che mira a mantenere sostenibile il servizio, senza perdere di vista le esigenze dei pendolari.

Una serie di adeguamenti tariffari, legati unicamente al tasso d'inflazione programmata, insieme alla conferma da parte della Regione di tutte le agevolazioni attualmente in vigore. La giunta ha approvato una manovra tariffaria del trasporto ferroviario regionale per il quadriennio 2026-2029.

