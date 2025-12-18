Treni regionali approvate le nuove tariffe | arrivano degli aumenti legati al tasso d’inflazione

Le nuove tariffe dei treni regionali sono state approvate, con aumenti legati al tasso d’inflazione programmata. La Regione ha confermato inoltre tutte le agevolazioni attualmente in vigore, garantendo continuità ai servizi e alle agevolazioni per i pendolari. Un adeguamento che mira a mantenere l’equilibrio tra sostenibilità economica e accessibilità del trasporto pubblico locale.

