Trema la provincia di Salerno | due scosse a largo del Cilento

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Salerno è stata scossa da due repliche sismiche nel Golfo di Salerno, precisamente nell’area del Cilento. Momenti di tensione e preoccupazione hanno coinvolto la comunità locale, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e consigli utili sulla sicurezza.

Immagine generica

Momenti di tensione, nella tarda mattinata di oggi, nel Golfo di Salerno. E, precisamente, nell'area del Cilento. Due scosse di terremoto, infatti, sono state registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le 10:34 e le 10:54 - rispettivamente di magnitudo 1.6 e 1.9 - a largo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Trema la terra, registrate due scosse di terremoto a Reggio Calabria

Leggi anche: Trema la terra ad Avellino, magnitudo 3.6: terremoto avvertito anche a Salerno e provincia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.