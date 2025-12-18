Trema la provincia di Salerno | due scosse a largo del Cilento

La provincia di Salerno è stata scossa da due repliche sismiche nel Golfo di Salerno, precisamente nell’area del Cilento. Momenti di tensione e preoccupazione hanno coinvolto la comunità locale, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e consigli utili sulla sicurezza.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.