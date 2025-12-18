Tredici guide turistiche diventano ufficialmente accreditate con il Comune di Benevento

Il Comune di Benevento ha ufficialmente accreditato tredici guide turistiche, riconoscendo la loro professionalità e competenza. Questa certificazione rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio culturale cittadino e offrire ai visitatori un’esperienza autentica e qualificata. Un traguardo che rafforza l’attenzione dell’amministrazione verso il settore turistico e la promozione del territorio.

"Tredici guide turistiche diventano da oggi ufficialmente accreditate ad operare presso il Comune di Benevento. Consegneremo loro i badge questo pomeriggio (ore 17,00) a Palazzo Paolo V. E' il culmine di un'efficace strategia che avevamo annunciato nel precedente Documento unico di programmazione e concretizzato con un avviso pubblico del febbraio scorso: una programmazione e un itinerario burocratico-amministrativo che oggi coroniamo", lo spiega in una nota l' assessore al Turismo del Comune di Benevento Attilio Cappa. " Queste guide turistiche, naturalmente iscritte all'Albo, avviano un percorso di collaborazione professionale proficuo per il Comune e i visitatori che peraltro vedrà direttamente coinvolto anche l'Info point di piazza Cardinal Pacca dove sarà possibile reperire tutte le info per fruire di questa nuova opportunità: sono previste tariffe stabili per un tour standard dei monumenti cittadini.

