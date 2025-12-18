Treccani tutti i neologismi del 2025 | c’è anche ‘occhi spaccanti’
Nel 2025, la Treccani ha selezionato una serie di neologismi che riflettono le nuove tendenze e sfumature della lingua italiana. Tra questi, spiccano termini come ‘occhi spaccanti’, ‘la qualunque’ e ‘vannacciano’, che testimoniano l’evoluzione linguistica e culturale del nostro tempo. Questi nuovi vocaboli offrono uno sguardo interessante su come si modifica il modo di comunicare e pensare nella società contemporanea.
Diversi i neologismi selezionati dalla Treccani che hanno fatto parte del 2025. Tra questi 'occhi spaccanti', 'la qualunque', 'vannacciano'. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
