Treccani tutti i neologismi del 2025 | c’è anche ‘occhi spaccanti’

Nel 2025, la Treccani ha selezionato una serie di neologismi che riflettono le nuove tendenze e sfumature della lingua italiana. Tra questi, spiccano termini come ‘occhi spaccanti’, ‘la qualunque’ e ‘vannacciano’, che testimoniano l’evoluzione linguistica e culturale del nostro tempo. Questi nuovi vocaboli offrono uno sguardo interessante su come si modifica il modo di comunicare e pensare nella società contemporanea.

Da tornanza a ingiocabile (ispirato a Sinner): i neologismi nel libro dell'anno Treccani - con i neologismi più recenti che raccontano dei temi che tra cronaca, politica, tecnologia ed ... msn.com

Da “droga degli zombie” a “ingiocabile”, la Treccani fotografa le parole italiane nate nel 2025 - È questo il filo conduttore del Libro dell’anno Treccani 2025, appena pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana, che raccoglie i neologismi più ... unionesarda.it

