Treccani pubblica i neologismi del 2025 | da occhi spaccanti a allucinazione dell’intelligenza artificiale le parole che raccontano l’anno
Nel 2025, il nostro linguaggio si arricchisce di termini che riflettono le novità e le sfide dell'epoca. Dall'emergere di espressioni come “occhi spaccanti” a concetti legati all'intelligenza artificiale, le nuove parole testimoniano come la società evolve e si confronta con un mondo sempre più digitale e complesso. Treccani presenta i neologismi più significativi dell'anno, tracciando un affascinante quadro linguistico del nostro tempo.
L'Osservatorio della Lingua Italiana ha selezionato i termini più significativi entrati nell'uso comune durante il 2025. Il Libro dell'Anno Treccani dedica un'analisi specifica ai neologismi che hanno caratterizzato i dodici mesi appena trascorsi, offrendo una fotografia linguistica di cronaca, politica, tecnologia ed economia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Per Treccani la parola del 2025 è fiducia: riconosciuta la sua rilevanza sociale.
Treccani, ora arriva neologismo 'infobulimia' - L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha registrato tra i neologismi della lingua italiana infobulimia, definito come "la circolazione di una quantità sovrabbondante di informazioni che ... ansa.it
Per Treccani la parola del 2025 è fiducia: riconosciuta la sua rilevanza sociale - "Fiducia" è stata decretata da Treccani come parola del 2025, grazie alla sua attualità e rilevanza sociale. ildigitale.it
Infobulimia, la fame di notizie che confonde le menti - L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha registrato tra i neologismi della lingua italiana "infobulimia", definito come "la circolazione di una quantità sovrabbondante di informazioni che ... adnkronos.com
