Treccani pubblica i neologismi del 2025 | da occhi spaccanti a allucinazione dell’intelligenza artificiale le parole che raccontano l’anno

Nel 2025, il nostro linguaggio si arricchisce di termini che riflettono le novità e le sfide dell'epoca. Dall'emergere di espressioni come “occhi spaccanti” a concetti legati all'intelligenza artificiale, le nuove parole testimoniano come la società evolve e si confronta con un mondo sempre più digitale e complesso. Treccani presenta i neologismi più significativi dell'anno, tracciando un affascinante quadro linguistico del nostro tempo.

Infobulimia, la fame di notizie che confonde le menti - L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha registrato tra i neologismi della lingua italiana "infobulimia", definito come "la circolazione di una quantità sovrabbondante di informazioni che ... adnkronos.com

Sabato 20 dicembre al via la mostra “Un ventennio di pugnali” al Museo Aufidenate, storia, arte e nuova partnership con Treccani Il Museo Aufidenate di Castel di Sangro, in collaborazione con il Ministero della Cultura, inaugura sabato 20 dicembre alle ore 1 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.