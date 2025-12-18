Treccani nel libro dell’anno i neologismi del 2025
Il linguaggio è un vivace specchio dell’epoca in cui viviamo, in costante trasformazione. Ogni anno, nuovi termini emergono, arricchendo il nostro modo di comunicare e di interpretare il mondo. Treccani, nel suo libro dell’anno, mette in luce i neologismi del 2025, testimonianza della continua evoluzione del lessico che riflette le novità, le sfide e le emozioni della società contemporanea.
Il linguaggio, come il mondo, è in continua evoluzione. Giorno dopo giorno, nuovi termini entrano nella quotidianità della gente per indicare sensazioni, avvenimenti, mutamenti e novità di tutto ciò che ci circonda. Ne è la prova il libro dell’anno Treccani 2025, che l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana ha appena pubblicato e che contiene una sezione dedicata ai neologismi più recenti che raccontano temi di cronaca, politica ed economia, ma anche sport e tecnologia. Da ingiocabile dedicato alle vittorie di Jannik Sinner a la qualunque ispirato all’iconico personaggio di Antonio Albanese Cetto, ecco quelli più significativi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
