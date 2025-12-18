Treccani le parole del 2025 Da occhi spaccanti a kiss cam pro Pal maranza

Scopri i nuovi termini e modi di dire che stanno rivoluzionando la lingua italiana nel 2025. Da espressioni come “occhi spaccanti” e “kiss cam” a slang come “maranza” e “proPal”, la Treccani ufficializza i neologismi più in voga. Un viaggio tra parole che riflettono i mutamenti culturali e sociali del nostro tempo, confermando come il linguaggio continui a evolversi e a sorprenderci.

Fra le parole del 2025, per la Treccani, c’è anche “Ingiocabile”. Ed è dedicato a Scintilla. Credo ci sia veramente poco da aggiungere, ormai. (Ciao ciao, Gazzetta dello Sport) facebook

Ieri il rettore della Scuola IMT @lorenzocasini ha incontrato il sindaco Mario Pardini consegnandogli il poster della parola "Lucca" secondo @Treccani, per il progetto "Le parole valgono", sviluppato da IMT con Treccani in occasione dei suoi vent'anni. @fcrlu x.com

