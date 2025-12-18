Treccani | da la qualunque a kiss cam da droga degli zombie a rifugio climatico le nuove

Le innovazioni e i mutamenti sociali segnano il nostro tempo, riflettendosi nella nascita di nuovi termini e concetti. L’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani raccoglie queste evoluzioni nel Libro dell’anno Treccani 2025, evidenziando come cronaca, politica, tecnologia ed economia plasmino il linguaggio quotidiano e culturale del nostro Paese.

AGI - Cronaca, politica, tecnologia ed economia hanno avuto un peso determinante nella scelta dei neologismi dell'Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, raccolti nel Libro dell'anno Treccani 2025, appena pubblicato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana. Molte delle nuove parole sono legate alla Politica, interna e internazionale, come pro-Pal ("chi sostiene la causa politica del popolo palestinese"), Brandmauer ("in Germania l'isolamento politico delle forze di estrema destra di tradizione o ispirazione nazista") o sumud ("resilienza, resistenza, speranza nel futuro, solidarietà, intesi come valori culturali e politici dei palestinesi che intendono restare nelle terre dove abitano").

