Treccani consacrati nel Libro dell’anno i neologismi italiani 2025

Scopri i neologismi italiani più innovativi del 2025, selezionati nel “Libro dell’anno” di Treccani. Tra termini come tornanza, droga degli zombie e affidopoli, si riflette l’evoluzione linguistica e sociale del nostro tempo. Un viaggio tra nuove parole che raccontano le tendenze, le sfide e le peculiarità di un’Italia in continuo mutamento.

Roma, 18 dic. (askanews) – Il libro dell’anno Treccani 2025, appena pubblicato, contiene anche una sezione – Le parole dell’anno – con i neologismi più recenti come tornanza, droga degli zombie, affidopoli, allucinazione dell’intelligenza artificiale, keybox, pro-Pal, ma anche la qualunque e occhi spaccanti. E un tributo a Sinner con ingiocabile. Cronaca, politica, tecnologia ed economia hanno avuto un peso determinante nella scelta dei neologismi dell’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, raccolti nel Libro dell’anno Treccani 2025, appena pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Treccani, nel libro dell’anno i neologismi del 2025 Leggi anche: “Occhi Spaccanti” entra nei neologismi del 2025: le parole dell’anno secondo la Treccani

