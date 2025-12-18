Tre soldati russi hanno sconfinato nel territorio della Nato per 20 minuti

Tre soldati russi hanno attraversato il confine della NATO per venti minuti, evidenziando le tensioni e le fragilità del fronte orientale. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla stabilità della regione, mentre le forze della NATO monitorano attentamente ogni movimento nel contesto di un clima geopolitico in costante evoluzione.

© Today.it - Tre soldati russi hanno sconfinato nel territorio della Nato per 20 minuti Il fronte orientale della Nato, confinante con la Russia, diventa teatro delle incursioni dei soldati del Cremlino, mostrando tutta la vulnerabilità dell'Alleanza. È delle ultime ore la notizia che tre militari russi in uniforme hanno attraversato il confine dell'Estonia, sul fiume Narva, vicino.

Soldati russi attraversano il confine dell'Estonia: incursione con un hovercraft sul fiume Narva, si alza l'allerta - Tre guardie di frontiera russe hanno attraversato senza autorizzazione il confine tra Russia ed Estonia nella mattinata di mercoledì scorso, nella regione orientale del Paese ... msn.com

Tre soldati russi sconfinano in Estonia. Il filmato della Bild che allarma la Nato - Il tabloid tedesco ha diffuso un video in possesso del ministero degli esteri estone che documenterebbe lo sconfinamento dei militari moscoviti sul lato est della Nato ... msn.com

