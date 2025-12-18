Tre progetti per il turismo Nuovo look per Ca’ Aie Punte Alberete e NatuRa

Tre progetti di riqualificazione prenderanno il via nei primi mesi del 2026, rivolti a valorizzare alcune delle principali attrazioni turistiche della zona. Interventi che riguardano il miglioramento di Punte Alberete, il restauro di Ca’ Aie e il riallestimento del Museo NatuRa, con l’obiettivo di offrire esperienze più accessibili e coinvolgenti ai visitatori, promuovendo la scoperta e la tutela del patrimonio naturale e culturale.

Partiranno nei primi mesi del 2026 i lavori di riqualificazione che riguardano la fruizione di Punte Alberete con la sistemazione del parcheggio esistente, la realizzazione di tre fabbricati a servizio dei visitatori; il completamento della settecentesca Cà Aie nella Pineta di Classe e il riallestimento del Museo NatuRa a Sant'Alberto. Sono questi i principali interventi approvati dalla Giunta, che riguardano i progetti esecutivi di valorizzazione di aree e strutture in ambienti di interesse naturalistico e che possono contare su fondi ministeriali nell'ambito del Piano interventi complementare al Pnrr.

