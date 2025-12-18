Tre militari russi hanno violato il confine dell’Estonia

Tre militari russi hanno attraversato illegalmente il confine dell’Estonia, entrando nel territorio di un Paese membro dell’UE e della NATO. L’incidente, avvenuto per alcuni minuti, solleva nuove tensioni nella regione e mette in discussione la stabilità delle relazioni tra i paesi coinvolti. La dinamica dell’evento desta attenzione e preoccupazione internazionale, richiedendo una pronta risposta diplomatica e strategica.

© Lettera43.it - Tre militari russi hanno violato il confine dell’Estonia Tre guardie di frontiera russe hanno varcato senza autorizzazione il confine dell’ Estonia, entrando per alcuni minuti nel territorio di un Paese Ue e Nato. Lo riferisce Bild, citando il ministero degli Esteri di Tallin, che ha diffuso un video di sorveglianza dell’incidente avvenuto mercoledì mattina sul fiume Narva, vicino al villaggio di Vasknarva. Secondo la ricostruzione, gli agenti sarebbero arrivati con un mezzo anfibio su cuscino d’aria, avrebbero percorso a piedi un frangiflutti oltre la linea di controllo e, dopo circa 20 minuti, sarebbero tornati indietro verso il proprio veicolo rientrando in Russia. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Lituania: “Velivoli militari russi hanno violato il nostro spazio aereo” Leggi anche: Allerta in Estonia: tre soldati russi superano il confine La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Zelensky: Credo che domani invieremo agli Usa il piano di pace aggiornato - Zelensky: “Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani”; I droni come strategia militare. Parla Tim Chattell; Guerra Ucraina, Putin: «Russia può rispondere a qualsiasi minaccia, pronti a proroga trattato su disarmo nucleare». Mosca: infondate...; Il sistema di difesa aerea russo tiene ma ha tre punti deboli: elettronica, software e geografia. Tre guardie russe sconfinano in Estonia. convocato diplomatico a Tallinn - Tre guardie di frontiera russe hanno attraversato il confine estone, rientrando poco dopo. msn.com

Allerta in Estonia: tre soldati russi superano il confine - Gli uomini di Mosca sono rimasti per una ventina di minuti in territorio Nato. msn.com

Tre militari russi sconfinano in Estonia per 20 minuti: il video - Tre militari russi in uniforme avrebbero attraversato il confine dell'Estonia entrando nel territorio della Nato. msn.com

Ai vertici militari russi, Putin ha esaltato i presunti succesi delle sue truppe che conquistano e mantengono «tutta la linea strategica» in Ucraina. Le apparenti aperture al dialogo e la conferma del Cremlino di voler tenere la linea dura sull'invasione ucraina - facebook.com facebook

Colloquio Meloni-Kushner, frenata sui fondi russi e stop all’invio di militari x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.