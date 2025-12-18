Trattori e lacrimogenti davanti al Parlamento Ue | la protesta degli agricoltori infiamma Bruxelles

La protesta degli agricoltori davanti al Parlamento Ue infiamma Bruxelles, con trattori in colonna e strade bloccate nel quartiere europeo. La tensione cresce mentre i manifestanti esprimono il loro dissenso, in un momento cruciale di riunioni tra i leader dell’Unione, focalizzati sull’accordo commerciale UE-Mercosur. Una mobilitazione che testimonia le preoccupazioni e le sfide del settore agricolo europeo di fronte a decisioni di grande impatto.

Articolo in aggiornamento Trattori in colonna, strade bloccate nel quartiere europeo e tensione a ridosso del Parlamento: migliaia di agricoltori arrivati a Bruxelles hanno protestato mentre i leader dell’Unione erano riuniti per un vertice in cui il dossier più divisivo, oggi, è l’ accordo commerciale UE-Mercosur. La cronaca della giornata si è concentrata a Place du Luxembourg. Secondo ANSA, la polizia è intervenuta prima con idranti e poi con fumogeni; dai manifestanti sono partiti lanci di patate, barbabietole, uova ma anche pietre, bottiglie e petardi, e risultano danneggiate le vetrate della “Stazione Europa” affacciata sulla piazza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

