Trattori e lacrimogeni davanti al Parlamento Ue: la protesta degli agricoltori infiamma Bruxelles, bloccando strade e creando tensione nel cuore dell’Europa. Migliaia di manifestanti si sono radunati per esprimere il loro dissenso mentre i leader dell’Unione europea discutevano di questioni cruciali, tra cui l’accordo commerciale UE-Mercosur. Un episodio che evidenzia le tensioni tra le esigenze degli agricoltori e le decisioni politiche europee.

Trattori in colonna, strade bloccate nel quartiere europeo e tensione a ridosso del Parlamento: migliaia di agricoltori arrivati a Bruxelles hanno protestato mentre i leader dell’Unione erano riuniti per un vertice in cui il dossier più divisivo, oggi, è l’ accordo commerciale UE-Mercosur. Sarebbero circa 8.000 i manifestanti e un migliaio i trattori presenti nel quartiere europeo. Al corteo hanno preso parte anche Coldiretti e Cia-Agricoltori Italiani. La cronaca della giornata si è concentrata a Place du Luxembourg. Secondo ANSA, la polizia è intervenuta prima con idranti e poi con fumogeni; dai manifestanti sono partiti lanci di patate, barbabietole, uova ma anche pietre, bottiglie e petardi, e risultano danneggiate le vetrate della “Stazione Europa” affacciata sulla piazza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

