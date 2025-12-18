Trasporto ferroviario | in Calabria si rinnovano i treni ma Reggio resta indietro

In Calabria, il trasporto ferroviario sta lentamente evolvendo con alcuni segnali di miglioramento, come evidenziato dal ventesimo rapporto Pendolaria di Legambiente. Tuttavia, Reggio Calabria resta indietro, evidenziando ancora ritardi infrastrutturali e un parco rotabile datato. La regione cerca di rinnovarsi, ma le sfide da affrontare sono ancora molte per garantire un servizio efficiente e moderno.

© Reggiotoday.it - Trasporto ferroviario: in Calabria si rinnovano i treni, ma Reggio resta indietro Nel ventesimo rapporto Pendolaria di Legambiente emergono timidi ma significativi segnali di miglioramento del trasporto ferroviario in Calabria, una regione storicamente penalizzata da ritardi infrastrutturali e da un parco rotabile obsoleto. Tra i territori più interessati dalle criticità, ma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Treni, anche a Reggio Calabria modifiche alla circolazione per lavori fra Vibo-Pizzo e Mileto Leggi anche: Donna investita da Frecciarossa, bloccata da ore la linea Reggio Calabria-Napoli: decine di treni fermi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trasporto ferroviario: in Calabria si rinnovano i treni, ma Reggio resta indietro; Anche in Calabria scende l’età media dei treni, ma resta sopra la media nazionale; Pendolaria Legambiente, in Calabria primi segnali di rinnovo dei treni; Pendolaria Legambiente: in Calabria primi segnali di miglioramento nel trasporto ferroviario, ma restano forti ritardi. Pendolaria, Legambiente: “Segni di miglioramento in Calabria, ma restano le sfide” - La Calabria inizia a registrare segnali positivi nel settore del trasporto ferroviario, ma il quadro complessivo rimane segnato da ritardi strutturali significativi. cn24tv.it

Trasporto pubblico in Calabria, all’orizzonte segnali di crescita - Comincia a produrre effetti il rinnovo in corso del parco ferroviario ma Legambiente nel suo report “Pendolaria” pone l’indice sull’urgenza dell’Alta velocità. msn.com

Pendolaria Legambiente: in Calabria primi segnali di miglioramento nel trasporto ferroviario, ma restano forti ritardi - La Calabria mostra i primi timidi segnali di miglioramento nel trasporto ferroviario, pur restando una delle regioni con i maggiori ritardi strutturali del Paese. reggiotv.it

Il report Pendolaria 2025 di Legambiente fotografa in modo impietoso il fallimento del trasporto ferroviario in Campania, e Avellino ne è il simbolo più evidente. Il capoluogo irpino è ancora oggi privo di collegamenti ferroviari passeggeri: una stazione ricostr - facebook.com facebook

Trasporto ferroviario-aereo, trasporto aereo-marittimo… scegli la tua modalità di viaggio con semplicità. Esplora il mondo con #CEAir, grazie alle nostre connessioni intermodali senza interruzioni. #VolaConCEAir x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.