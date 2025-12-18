Trasporti Napoli resta indietro | fondi tagliati dal governo per il Ponte sullo Stretto

Napoli e la Campania affrontano sfide significative nel settore dei trasporti, con fondi governativi ridotti e infrastrutture che avanzano a rilento. Il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente evidenzia un quadro preoccupante di arretratezza e squilibri, mettendo in luce come le priorità infrastrutturali siano ancora troppo sbilanciate a discapito di un trasporto pubblico efficiente e sostenibile.

Pendolaria 2025, rapporto annuale di Legambiente, fotografa una Campania in cui il trasporto pubblico arretra e le priorità infrastrutturali restano sbilanciate. Napoli è tra i casi più evidenti, con linee urbane e suburbane in difficoltà e risorse sottratte a opere strategiche per la mobilità.

