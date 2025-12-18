Trasporti a Napoli a Natale Capodanno e Befana 2026 metro linea 1 non stop la notte del 31 | orari di bus e funicolari

Scopri il piano dei trasporti pubblici a Napoli per le festività di Natale, Capodanno e Befana 2026. La metro Linea 1 sarà attiva senza interruzioni nella notte del 31 dicembre, con corse speciali fino alle 2 nei giorni 5 e 6 gennaio. Orari e dettagli su bus e funicolari ti accompagneranno durante le celebrazioni, garantendo spostamenti comodi e sicuri in tutta la città.

Pronto il piano dei trasporti pubblici per Natale, Capodanno ed Epifania: metro Linea 1 non stop la notte del 31, corse fino alle 2 il 5 e 6 gennaio. Tutti gli orari di metro, funicolari, bus, tram, filobus per le feste di Natale 2025-26.

Costiera Amalfitana: ecco orari e corse Sita durante Natale e Capodanno 2025/2026 - La Sita Sud rende noto che, in occasione delle festività Natalizie e di Capodanno, nei giorni 24 e 31 dicembre 2025 i servizi di TPL osserveranno l'orario feriale, ad eccezione delle seguenti corse ch ... ilvescovado.it

Napoli, vacanze di Natale, odissea del rientro voli e treni a caro prezzo: «I costi? Quasi il doppio» - Il Mattino racconta oggi alcune storie dei tanti lavoratori che, dall’estero o dall’Italia, in treno o in ... ilmattino.it

