Trappeto arriva l' Albero per la Sicurezza | domani mattina l' inaugurazione

A Trappeto domani si inaugura l'Albero per la Sicurezza, un’installazione artistica ideata da Francesco Sbolzani e promossa dal MLAC. Un simbolo per sensibilizzare la comunità sulla salute e sicurezza sul lavoro, ricordando le vittime e promuovendo una cultura della prevenzione. Un momento di riflessione che unisce arte e impegno sociale.

Verrà installato domani, a Trappeto, l'Albero per la Sicurezza, l'installazione artistica ideata dal maestro Francesco Sbolzani e promossa dal MLAC (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica), per sensibilizzare la collettività sul tema della salute e sicurezza sul lavoro e ricordare le vittime.

