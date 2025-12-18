Tragico incidente frontale in Ciociaria sabato i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 dicembre 2025 si terranno i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà, vittima di un tragico incidente frontale lungo le Monti Lepini in Ciociaria. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia in un momento di grande dolore, ricordando con affetto e rispetto la figura di un professionista stimato e amato.

Immagine generica

Si svolgeranno il prossimo sabato, 20 dicembre 2025, i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà, morto a seguito di un grave incidente lungo la Monti Lepini, nel Frusinate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Incidente in Ciociaria, morto il dottor Domenico “Mimmo” Attinà: aveva 78 anni. Gravissimo un consigliere comunale

Leggi anche: Incidente mortale sulla Monti Lepini: chi era Domenico “Mimmo” Attinà

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tragico incidente in Ciociaria, scontro fra auto: un morto e due feriti intrappolati nelle lamiere, arriva elisoccorso; Come sta il consigliere di Arce rimasto gravemente ferito nell'incidente in Ciociaria in cui è morto il dottor Attinà; Medico morto nel frontale sulla Monti Lepini: trent'anni fa il decesso di moglie e figlio in un incidente; Tragico incidente in Ciociaria scontro fra auto | un morto e due feriti intrappolati nelle lamiere arriva elisoccorso.

tragico incidente frontale ciociariaTragico incidente frontale in Ciociaria, sabato i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà - Si svolgeranno il prossimo sabato, 20 dicembre 2025, i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà, morto a seguito di un grave incidente lungo la Monti ... fanpage.it

tragico incidente frontale ciociariaCome sta il consigliere di Arce rimasto gravemente ferito nell’incidente in Ciociaria in cui è morto il dottor Attinà - Come sta Alessandro Simone, il consigliere del Comune di Arce, rimasto ferito sabato scorso nel frontale in cui ha perso la vita Domenico Mimmo Attinà ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.