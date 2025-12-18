Tragico incidente frontale in Ciociaria sabato i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà

Sabato 20 dicembre 2025 si terranno i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà, vittima di un tragico incidente frontale lungo le Monti Lepini in Ciociaria. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia in un momento di grande dolore, ricordando con affetto e rispetto la figura di un professionista stimato e amato.

Si svolgeranno il prossimo sabato, 20 dicembre 2025, i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà, morto a seguito di un grave incidente lungo la Monti Lepini, nel Frusinate.

Come sta il consigliere di Arce rimasto gravemente ferito nell’incidente in Ciociaria in cui è morto il dottor Attinà - Come sta Alessandro Simone, il consigliere del Comune di Arce, rimasto ferito sabato scorso nel frontale in cui ha perso la vita Domenico Mimmo Attinà ... fanpage.it

