Tragedia sulla Settevene Palo frontale tra 2 macchine | morto un uomo

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio sulla Settevene Palo, coinvolgendo due veicoli e provocando una perdita umana. L’incidente, avvenuto intorno alle 16.30 nel secondo tronco di via Settevene Palo, ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Bracciano, 18 dicembre 2025 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, un grave incidente stradale ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del litorale lungo via Settevene Palo, secondo tronco. L’equipaggio della 25A dei Vigili del fuoco di Bracciano è intervenuto per un violento scontro frontale tra due autovetture. All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Per uno dei due conducenti non c’è stato purtroppo nulla da fare: il medico del 118 ha constatato il decesso sul luogo dell’incidente. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Tragedia in Val Seriana per un frontale tra un’auto e un’autobotte dei Vigili del Fuoco: un morto e sei feriti Leggi anche: Incidente a Zibido San Giacomo, morto un uomo nel frontale tra due auto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidente sulla Settevene Palo a Bracciano tra due auto: un morto e una ferita grave - Un morto e una ferita è il bilancio dello scontro di oggi pomeriggio lungo via Settevene Palo Secondo Tronco a Bracciano ... fanpage.it

Nepi, incidente stradale sulla Settevene-Palo: due feriti - Si tratta di due persone residenti a Roma che sono state portate in ambulanza al pronto soccorso ... ilmessaggero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.