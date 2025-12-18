Tragedia per Vitinha | morti i cuginetti di 3 e 5 anni

Una tragedia sconvolge Vitinha, attaccante del Genoa, che ha annunciato sui social la perdita dei suoi cuginetti, due piccoli di 3 e 5 anni, vittime di un’esplosione in Francia. Un dolore immenso per la famiglia e un momento di grande tristezza per il mondo del calcio. La comunità si stringe intorno a lui in questo difficile momento.

© Genovatoday.it - Tragedia per Vitinha: morti i cuginetti di 3 e 5 anni Tragedia familiare per Vitinha, l'attaccante del Genoa ha fato sapere sui social di aver perso i propri cuginetti, due bambini di tre e cinque anni figli morti per l'esplosione di un edificio avvenuta in Francia. Dramma per Vitinha: morti i due cuginetti"La mia famiglia è in lutto. Mio cugino.

Vitinha, tragedia in famiglia: due cuginetti uccisi da un’esplosione in Francia - Il portoghese deve fare i conti con la tragedia della morte di due cuginetti in Francia, due bambini di 3 e 5 anni, uccisi da una esplosione a Trevoux, una cittadina fra ... ilsecoloxix.it

La terribile tragedia che sta affrontando il giocatore del Genoa, Vitinha - Due dei suoi cuginetti, di 3 e 5 anni, sono morti tragicamente nell’esplosione di una palazzina a Trévoux, un piccolo comune francese nel dipartimento dell’ Ain. novella2000.it

Ci sono notizie che spezzano il fiato, che fermano il tempo e lasciano solo silenzio e lacrime La famiglia di Vitinha è stata colpita da una tragedia immensa: due bambini innocenti, di appena 3 e 5 anni, h - facebook.com facebook

