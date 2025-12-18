Tragedia durante una partita di padel | muore a 66 anni Pasquale Allevi ex sindaco di Folignano

Una drammatica tragedia scuote la provincia di Ascoli Piceno: durante una partita di padel, Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano, ha perso la vita all’età di 66 anni. Un incidente improvviso ha sconvolto la comunità, lasciando sgomento e tristezza. Un evento che ricorderemo per la sua tragicità, segnando profondamente tutti coloro che lo conoscevano.

© Notizieaudaci.it - Tragedia durante una partita di padel: muore a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano L’incidente durante la partita. Una tragica fatalità ha colpito nella serata di oggi la provincia di Ascoli Piceno. Pasquale Allevi, 66 anni, ex sindaco di Folignano e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute, è morto dopo aver battuto violentemente la testa mentre stava giocando a padel. L’incidente si è verificato presso l’ Ancaria Padel di Ancarano, nel Teramano, dove Allevi si trovava insieme ad alcuni amici per una normale partita amatoriale. L’impatto contro la struttura metallica. Secondo una prima ricostruzione, durante una fase concitata del gioco, Allevi avrebbe urtato con forza contro una struttura metallica che delimita il campo da padel. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it Leggi anche: Tragedia durante una partita di padel: muore Pasquale Allevi Leggi anche: Tragedia durante la partita di cricket: ragazzino di 17 anni viene colpito in testa da una palla e muore Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tragedia sul campo da padel: muore il dottor Pasquale Allevi; Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano muore dopo aver battuto la testa giocando a padel; Muore mentre gioca a tennis, inutili i soccorsi; Muore a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano: malore durante il padel. Tragedia nel Piceno: morto il dottor Pasquale Allevi - Il dottor Pasquale Allevi, noto ortopedico di 66 anni, è deceduto in serata mentre giocava a padel. youtvrs.it

Tragedia sul campo da padel: muore il dottor Pasquale Allevi - FOLIGNANO – Ex sindaco e assessore provinciale, aveva 66 anni. cronachefermane.it

Scivola durante la partita di padel, morto a Castel di Lama il dottor Pasquale Allevi: era stato sindaco - Stava giocando a padel, quando è scivolato (forse a causa di un malore) e ha battuto ... msn.com

MALORE DURANTE LA PARTITA DI PADEL MATTEO MUORE A 32 ANNI DAVANTI AGLI AMICI

Tragedia a Manduria: muore una ragazza di 19 anni durante un controllo medico per un mal di testa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.