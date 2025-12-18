Tragedia a Narni l’auto finisce contro il costone di roccia | morti marito e moglie
Un drammatico incidente ha sconvolto Narni: un’auto si è schiantata contro un costone di roccia, provocando la tragica perdita di vita di un marito e una moglie. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di giovedì 18 dicembre lungo la strada Provinciale Narni-Sant’Urbano, lasciando la comunità sotto shock.
Un grave incidente stradale si è verificato nel corso della tarda mattinata di giovedì 18 dicembre, lungo la strada Provinciale Narni-Sant’Urbano. A perdere la vita due persone che erano a bordo di una Fiat Uno. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
