Tragedia a Narni l’auto finisce contro il costone di roccia | morti marito e moglie

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drammatico incidente ha sconvolto Narni: un’auto si è schiantata contro un costone di roccia, provocando la tragica perdita di vita di un marito e una moglie. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di giovedì 18 dicembre lungo la strada Provinciale Narni-Sant’Urbano, lasciando la comunità sotto shock.

tragedia a narni l8217auto finisce contro il costone di roccia morti marito e moglie

© Ternitoday.it - Tragedia a Narni, l’auto finisce contro il costone di roccia: morti marito e moglie

Un grave incidente stradale si è verificato nel corso della tarda mattinata di giovedì 18 dicembre, lungo la strada Provinciale Narni-Sant’Urbano. A perdere la vita due persone che erano a bordo di una Fiat Uno. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: “Le loro teste…”. Orrore totale, marito e moglie trovati morti in auto: il sospetto è atroce

Leggi anche: Firenze, tragedia in via Orsini: marito e moglie trovati morti in casa con ferite da armi da taglio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.