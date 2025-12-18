Tragedia a Narni l’auto finisce contro il costone di roccia | morti marito e moglie

Un drammatico incidente ha sconvolto Narni: un’auto si è schiantata contro un costone di roccia, provocando la tragica perdita di vita di un marito e una moglie. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di giovedì 18 dicembre lungo la strada Provinciale Narni-Sant’Urbano, lasciando la comunità sotto shock.

