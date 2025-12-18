Tragedia a Narni due persone perdono la vita in un incidente stradale

Un drammatico incidente stradale si è verificato giovedì 18 dicembre sulla strada Provinciale Narni-Sant’Urbano, causando la tragica perdita di due vite. L’accaduto ha sconvolto la comunità locale, mentre le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione. Restano ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, che ha lasciato sgomento tra i cittadini e le famiglie coinvolte.

Incidente sulla Flaminia, due morti - Incidente mortale nel ternano, poco dopo le 11:30 di stamani, con due persone coinvolte e incastrate, lungo la Strada Provinciale 20 che va da Narni verso Sant'Urbano. rainews.it

