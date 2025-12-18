Tragedia a Narni due persone perdono la vita in un incidente stradale

Un drammatico incidente stradale si è verificato giovedì 18 dicembre sulla strada Provinciale Narni-Sant’Urbano, causando la tragica perdita di due vite. L’accaduto ha sconvolto la comunità locale, mentre le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione. Restano ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, che ha lasciato sgomento tra i cittadini e le famiglie coinvolte.

Un grave incidente stradale si è verificato nel corso della tarda mattinata di giovedì 18 dicembre, lungo la strada Provinciale Narni-Sant'Urbano. A perdere la vita due persone che erano a bordo di una Fiat Uno. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per.

tragedia narni due personeDue morti nell’incidente sulla strada provinciale: tragedia della strada, inutili i soccorsi - Accade in Umbria: inutile ogni tentativo di rianimazione per le persone a bordo di un’utilitaria. lanazione.it

tragedia narni due personeIncidente sulla Flaminia, due morti - Incidente mortale nel ternano, poco dopo le 11:30 di stamani, con due persone coinvolte e incastrate, lungo la Strada Provinciale 20 che va da Narni verso Sant'Urbano. rainews.it

