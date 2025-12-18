Tragedia a Ginostra operaio muore schiacciato da una ruspa

Una tragedia scuote Ginostra nel pomeriggio: un operaio ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una ruspa ribaltatasi durante i lavori. Un episodio drammatico che mette in luce i rischi delle attività di cantiere e la tragicità degli incidenti sul lavoro. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

