Traffico Roma del 18-12-2025 ore 20 | 30

Buonasera, traffico molto intenso sulle strade di Roma, con disagi e code su diverse arterie. Incidenti e veicolazioni rallentate interessano principalmente la Cassia bis, il Raccordo Anulare e le vie centrali, creando congestioni e incolonnamenti. Si consiglia di prestare attenzione e consultare gli aggiornamenti per evitare ulteriori disagi e trovare percorsi alternativi.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati permane molto intenso il traffico sulle strade dell' hinterland capitolino abbiamo disagi sulla Cassia bis Veientana penalizzata da un incidente incidente che provoca incolonnamenti tra il raccordo anulare Casal de ceveri in direzione di Viterbo sul Raccordo Anulare abbiamo ancora incolonnamenti lungo la carreggiata interna a partire dall' uscita Cassia fino alla salaries interna guida tratti dalla Bufalotta all'uscita La Rustica ancora in carreggiata interna e rallentamenti con possibili code dallo svincolo Prenestina all'uscita Appia decisamente trafficata anche la carreggiata è interessata da rallentamenti con code a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana incidente code Poi tra le uscite La Rustica e Tiburtina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila ancora rallentamenti con code via Filippo Fiorentini fino al Raccordo in tangenziale code dalla Farnesina fino alla Salaria e poi dalla stazione Tiburtina fino a viale Castrense in direzione quindi di San Giovanni abbiamo rallentamenti con che verso lo stadio Olimpico da San Lorenzo al bivio con la Roma L'Aquila e dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria traffico congestionato in viale del Muro Torto con le code in direzione di piazzale Flaminio code anche in via Pinciana incolonnamenti anche lungo diversi tratti dei Lungotevere tra l'isola Tiberina e Lara Pacis la polizia locale Ci segnala nel frattempo un incidente all'intersezione tra via dell'Oceano Indiano e via di Decima inevitabili le ripercussioni maggiori informazioni su questa altre notizie sul sito roma.

