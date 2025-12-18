Traffico Roma del 18-12-2025 ore 19 | 30

Traffico intenso a Roma il 18 dicembre 2025 alle 19:30, con incolonnamenti su tutte le principali strade consolari. Incidenti e lavori in corso causano rallentamenti e code significative, soprattutto sulla Flaminia, nel raccordo anulare e lungo le tangenziali. La situazione resta critica in diverse zone della città, influenzando gli spostamenti verso il centro e le aree periferiche. È consigliabile evitare le zone più congestionate e consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Roma Buona serata allora abbiamo incolonnamenti su tutte le principali strade consolari in uscita dal centro critica la situazione sulla Flaminia Dov'è il traffico risulta congestionato causa di un incidente avvenuto all'altezza di Saxa Rubra in direzione di Labaro le code iniziano da Corso Francia abbiamo incolonnamenti per diversi chilometri lungo la carreggiata interna del raccordo anulare a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla Salaria sempre in interna code dalla Bufalotta all'uscita alla rustica è ancora in carreggiata interna incolonnamenti dallo svincolo Prenestina all'uscita Appia decisamente trafficata Quindi anche la zona sud del raccordo in carreggiata esterna rallentamenti con code dall'uscita avvisano al bivio con la Roma Fiumicino si tratta di un incidente e da qui code a tratti per traffico intenso fino alla Tuscolana a complicare la situazione un altro incidente avvenuto all'altezza dell'uscita a Laurentina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila code da via Filippo Fiorentini fino al Raccordo in tangenziale incolonnamenti dalla galleria Giovanni XXIII fino alla Sara e poi dalla stazione Tiburtina fino a viale Castrense in direzione quindi di San Giovanni rallentamenti con code anche verso lo stadio Olimpico da San Lorenzo al bivio con la Roma L'Aquila è da stazione Tiburtina fino alla Salaria fuori territorio da segnalare 2 km di coda per incidente sulla roma-firenze tra Fiano Romano e Guidonia Montecelio in direzione Napoli poi sulla Roma L'Aquila Teramo abbiamo code per lavori tra Tivoli e Castel Madama in direzione dell'Aquila maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma.

