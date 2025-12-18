Traffico Roma del 18-12-2025 ore 18 | 30

Ecco un'introduzione di massimo 80 parole, senza commenti: Traffico intenso e rallentamenti caratterizzano le principali arterie di Roma e provincia il 18 dicembre 2025 alle 18:30. Lungo il raccordo Viterbo-Terni, code e lavori in corso rallentano il traffico. In città, incidenti e lavori provocano congestioni su tangenziale, via Appia e altre strade, con tratti particolarmente critici. Restate aggiornati per i dettagli e le alternative di percorrenza.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-12-2025 ore 18:30 Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati sul raccordo Viterbo Terni e rallentamenti di lieve entità per lavori tra Orte Bomarzo in direzione del Capoluogo della Tuscia il grosso degli spostamenti registrato fai un quiz sulle strade dell'interno Andrea capitolino abbiamo incolonnamenti per diversi chilometri lungo la carreggiata interna del raccordo anulare a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla Salaria sempre in interno a Code dalla Bufalotta a La Rustica decisamente trafficata anche la zona sud del raccordo in carreggiata esterna rallentamenti concludi dall'uscita Pisana al bivio con la Roma Fiumicino si tratta di un incidente da qui dal bivio con la Roma Fiumicino code a tratti per traffico molto intenso fino alla Tuscolana da segnalare sempre in esterno un altro incidente avvenuto all'altezza della Laurentina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila rallentamenti con code di Filippo Fiorentini fino al Raccordo Anulare da registrare poi 1 km di colonna per lavori in corso tra Tivoli e Castel Madama in direzione dell'Aquila Chiama Roma in tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII fino alla Sara e poi dalla stazione Tiburtina a viale Castrense il tutto in direzione San Giovanni rallentamenti con code anche dalla stazione Tiburtina fino a Salaria in questo caso in direzione Stadio Olimpico sulla via Appia code a tratti da Santa Maria delle Mole fino ad Albano Laziale traffico molto intenso sulla stessa via Appia anche nel tratto che attraversa Velletri ci sono da tratti sulla provinciale 600 Tramacere Lariano e Velletri incidente traffico congestionato in via di Pratica tra Castel Romano è l'aeroporto di Torvaianica decisamente traffico anche la carreggiata sud della Pontina interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio di pratica di mare fino ad Aprilia sulla Nettunense code a tratti tra Frattocchie Pavona Cecchina e Aprilia è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Leggi anche: Traffico Roma del 12-12-2025 ore 18:30 Leggi anche: Traffico Roma del 12-10-2025 ore 18:30 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Sito Istituzionale | Ponte dell'Industria, venerdì 12 chiusure al traffico; Roma, blocco del traffico nella ZTL Fascia Verde domenica 14 dicembre: tutte le regole; Maratona di Pisa 2025: domenica 21 dicembre modifiche alla viabilità e alla sosta in città e sul Litorale. Traffico Roma del 18-12-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori di potatura su via Baldo degli Ubaldi tra Piazza ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna ... romadailynews.it

Traffico e smog. Scattano le misure di emergenza a Roma e Frosinone - Tre giorni di limitazioni nel capoluogo ciociaro e uno nella Capitale ... rainews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Via Roma ostaggio del traffico, Cosenza bloccata mentre anche i soccorsi restano intrappolati: Via Roma non è più solo una strada. A Cosenza è diventata un simbolo, negativo e ingombrante, di una città che si paralizza ogni giorno sotto il peso di una viabilit - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.