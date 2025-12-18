Traffico Roma del 18-12-2025 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 18 dicembre 2025 presenta diverse novità: lavori di potatura su via Baldo degli Ubaldi, apertura di due nuove stazioni della linea C della metropolitana, e servizi di mobilità temporanei come linee gratuite e collegamenti speciali per le festività natalizie. La città si prepara a rendere più efficiente e accessibile il trasporto pubblico, offrendo soluzioni innovative e aggiornate per residenti e visitatori.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori di potatura su via Baldo degli Ubaldi tra Piazza Irnerio via Angelo Emo fino al 15 gennaio riduzione della sede stradale interessano di volta in volta i tratti coinvolti dalle voli è stata inaugurata martedì alle 16 nuova tratta della linea C della metropolitana con l'apertura di due nuove stazioni porta metronia e Colosseo Fori Imperiali Dove è stato posizionato il nuovo capolinea proprio una stazione di Colosseo Fori Imperiali è stata aperta l'interconnessione con linea B in occasione delle festività natalizie del Capodanno e fino al 6 gennaio per aggiungere il centro oltre al rito ordinario di bus tram e metropolitane sono in servizio anche linee gratuite tri 13 e 100 le prime due rispettivamente la termine da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi mentre la linea 100 si sposta d'avviamento il tridente e Piazza Cavour 2 si sono attive tutti i giorni coralli ho compreso tra le 9 e le 21 la linea 100 che stanno estende al servizio anche i giorni festivi ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

