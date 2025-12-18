Traffico Roma del 18-12-2025 ore 11 | 30

Situazione del traffico a Roma dell'11:30 del 18 dicembre 2025: code e rallentamenti si registrano sul Raccordo Anulare, in alcune carreggiate e uscite, e sulla via Pontina tra Spinaceto e Eur. Traffico rallentato anche sulla Colombo e sulla via del Mare in direzione aeroporto Fiumicino. La situazione richiede attenzione e pazienza per chi percorre le principali direttrici della capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata interna all'altezza degli svincoli per Cassia bis e Flaminia Nomentana e Tiburtina Casilina e Tiburtina in carreggiata esterna Corea tratti all'altezza di uscite per Pontina e Laurentina code a tratti anche dalla Cassia bis alla Cassia rallentamenti sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur traffico rallentato sulla Colombo sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio traffico rallentato sulla via del mare dall'incrocio con Acilia in direzione aeroporto Fiumicino allentamenti con code sull'Aurelia da raccordo in direzione centro

