Traffico Roma del 18-12-2025 ore 08 | 30

Alle 08:30 del 18 dicembre 2025, il traffico a Roma è intenso lungo diverse arterie principali. Rallentamenti si registrano sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna tra via Appia e via Casilina, e sulla interna tra la 24 e Tiburtina. Code e congestioni coinvolgono anche la Flaminia, la Salaria, la Tangenziale Est e la Pontina, con rallentamenti e file che coinvolgono varie zone del centro e periferia. Per aggiornamenti dettagliati, consultate

Luceverde Roma me trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare il lungo la carreggiata esterna rallentamenti a causa del traffico intenso tra l'uscita della via Appia via Casilina è più avanti alti e rallentamenti tra la 24 l'uscita Tiburtina in carreggiata interna non venite qui a partire dal Nomentana fino alla 24 e proseguendo il traffico rallentato tra Casilina Ardeatina code sulla Flaminia da raccordo a via Due Ponti cento città si sta situazione sulla via Salaria tra Villa Spada alla tangenziale abbiamo i condimenti per sul tratto Urbano della Roma L'Aquila da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro in tangenziale era sementi concludi partire dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Salaria verso lo stadio Olimpico CUD e anche verso San Giovanni dall'uscita a Porta Maggiore a viale Castrense nel quadrante Sud sulla Pontina rallentamenti con code partire da Spinaceto fino alla zona dell'EUR situazione analoga sulla Laurentina con code da Trigoria a via di Tor Pagnotta e altrettanto nulla del mare tra il raccordo ai piedi decima per i dettagli di queste date notizie consultare il sito roma.

