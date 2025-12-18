Traffico Roma del 18-12-2025 ore 07 | 30

Traffico intenso a Roma alle 07:30 del 18-12-2025. Incolonnamenti e rallentamenti si registrano sulle principali arterie di accesso al centro, con code e congestioni che coinvolgono il Raccordo Anulare, la Tangenziale Est, la Casilina, la Salaria, la Pontina, la Laurentina, l'Appia e altre vie. La situazione richiede attenzione e pazienza per tutti gli automobilisti in transito.

Luceverde Roma trovati dalla redazione traffico molto intenso Data l'ora e con incolonnamenti su tutte le principali strade di accesso al centro sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna rallenta inizia caso di traffico intenso tra la 24 e l'uscita Tiburtina In che regione interna rallentamenti e code a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina abbiamo incontaminati anche sul tratto Urbano della Roma la Roma Sud rispettivamente da Settecamini alla tangenziale est da Torrenova raccordo anulare i tangenziali rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina a fino all'uscita Salaria in direzione Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni dall'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense nel quadrante Sud sulla Pontina rallentamenti con code a partire da Pomezia fino alla zona dell'EUR situazione analoga sulla Laurentina con code da Trigoria a via di Tor Pagnotta altrettanto lungo L'Argentina e sulla via Appia interessate rispettivamente da rallentamenti con code da Falcognana la Cecchignola da Santa Maria delle Mole fino alle Capannelle

