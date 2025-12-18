Al momento si registrano congestioni lungo il Raccordo Anulare di Roma, con code di diversi chilometri e rallentamenti in varie zone. Tra incidenti, lavori e sciopero del personale, il traffico cittadino si presenta molto intenso, soprattutto nelle aree di Trionfale, Salaria e Tuscolana. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare le ultime informazioni sulla mobilità prima di mettersi in viaggio.

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-12-2025 ore 17:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incolonnamenti per 6 km lungo la carreggiata interna del raccordo anulare a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla Salaria è sempre in interno abbiamo code dalla Bufalotta all'uscita alla rustica decisamente trafficato anche la zona sud della raccordo in carreggiata esterna rallentamenti con code dall'uscita avvisano al bivio con la Roma Fiumicino si tratta di un incidente da qui code a tratti per traffico intenso fino alla Tuscolana tratto Urbano della Roma L'Aquila incolonnamenti da via Filippo Fiorentini fino al Raccordo Anulare quindi l'uscita da Roma in tangenziale code per traffico molto intenso dalla galleria Giovanni XXIII fino alla Salaria direzione San Giovanni rallentamenti con code dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione Stadio Olimpico Ricordiamo che con la nuova tratta della linea C della metropolitana è l'apertura di due nuove stazioni droni a Colosseo Fori Imperiali Dove è stato posizionato il nuovo capolinea è stata aperta anche l'interconnessione con la linea B e domani venerdì 19 dicembre sindacati Orsa e B hanno proclamato uno sciopero di quattro ore dalle 9 alle 13 tra il personale della linea C della metropolitana e della deposito bus di Tor Vergata che serve il quadrante est della città https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

