Traffico Lazio del 18-12-2025 ore 09 | 30

Traffico intenso e incidenti nel Lazio al 18 dicembre 2025 alle 09:30. Traffico bloccato sull'A1 tra Attigliano e Dortex Napoli a causa di un grave incidente che coinvolge un camion e tre auto, con 18 km di coda e rallentamenti verso Firenze. Problemi anche sulla Salaria e sulla A12, con code e chiusure temporanee. Situazione complessa con lavori in corso e congestioni che interessano diverse arterie principali.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione sulla A1 Roma Firenze il traffico è bloccato a seguito di un incidente tra Attigliano e dortex Napoli nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion 3 auto al momento ci sono 18 km di coda file anche verso Firenze circa 2 km tra Orte e Attigliano chiusa per incidente poi la via Salaria tra Cittaducale e vasche In entrambe le direzioni quindi un incidente sono rimasti coinvolti un furgone e un'autovettura incidente anche sulla A12 Roma Civitavecchia con code tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata centrale Infinity a caso di traffico intenso tra l'uscita per Roma Fiumicino a via Ardeatina più avanti rallentamenti tra l'appia la Casilina e proseguendo rallentamenti tra la A24 l'uscita Tiburtina sempre in esterna Ma che lavori ci sono le chiavi te le cose tra l'uscita per l'ospedale Sant'Andrea via Cassia in carreggiata interna rallentamenti e code a partire dalla Nomentana alla 24 e poi seguendo il traffico rallentato Irina e Ardeatina sulla statale 156 dei Monti Lepini incolonnamenti tra Priverno e Prossedi nelle due direzioni anche in questo caso vi sono dei lavori bene Messina palazzi È tutto Buon viaggio un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

