Traffico di cocaina tra Napoli e Avellino il Riesame si pronuncia | arresti domiciliari e scarcerazioni

Il Tribunale del Riesame di Napoli si è espresso oggi sulle sorti di alcuni destinatari dell'inchiesta sul traffico di cocaina tra Napoli e Avellino. La decisione riguarda arresti domiciliari e scarcerazioni, segnando un nuovo capitolo nell'indagine coordinata dalla Procura partenopea e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino.

Il Tribunale del Riesame di Napoli si è pronunciato oggi su alcune delle posizioni nell'inchiesta sul traffico di cocaina tra Napoli e Avellino, coordinata dalla Procura partenopea e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino.Arresti domiciliari per Giovanni Genovese.

