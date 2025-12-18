Tradizione e impegno sul territorio | Unsi Forlì presenta il calendario 2026 al primo cittadino

Unsi Forlì, simbolo di tradizione e dedizione sul territorio, presenta il calendario 2026 al sindaco Zattini. La delegazione, guidata dal presidente Toscano, insieme ai soci Acri e Parasciani, ha condiviso un momento di festa e collaborazione, rafforzando il legame tra l’associazione e la comunità. Un gesto che sottolinea l’impegno e l’orgoglio di una storia radicata nel territorio forlivese.

