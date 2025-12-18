Tradizione e impegno sul territorio | Unsi Forlì presenta il calendario 2026 al primo cittadino
Unsi Forlì, simbolo di tradizione e dedizione sul territorio, presenta il calendario 2026 al sindaco Zattini. La delegazione, guidata dal presidente Toscano, insieme ai soci Acri e Parasciani, ha condiviso un momento di festa e collaborazione, rafforzando il legame tra l’associazione e la comunità. Un gesto che sottolinea l’impegno e l’orgoglio di una storia radicata nel territorio forlivese.
Una delegazione della sezione di Forlì dell’Unione nazionale sottufficiali italiani, composta dal presidente Roberto Toscano e dai soci Raffaele Acri e Cristiano Parasciani ha incontrato il sindaco Gian Luca Zattini, per lo scambio degli auguri di buone feste e la consegna del calendario 2026. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Broccoletto di Custoza: presentato il calendario 2026 tra gusto, territorio e tradizione
Leggi anche: Tod’s presenta la collezione P/E 2026, "Leave your mark": una celebrazione della tradizione artigianale italiana e dell’eleganza senza tempo che contraddistinguono il marchio.
Diocesi: mons. Panzetta (Lecce), “rinnovare l’impegno per un’autentica carità politica, tutti corresponsabili del nostro territorio e della nostra gente” - “La festa dei nostri patroni ci consente di rinnovare il nostro impegno per una autentica carità politica, essa ci chiede di amare la nostra città, il nostro territorio e la nostra gente”. agensir.it
Giovanni Esposito porta in scena una satira sulla malavita tra risate, tradizione napoletana e impegno civile al Teatro Toniolo di Mestre. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook
Da tre anni è tornata la tradizione, grazie all'impegno e alla creatività di Mirko Fonti #Novafeltria #Attualita x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.