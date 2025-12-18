tracce danza e performance collettive a roma per celebrare il giubileo 2025 in versione urban

A Roma, la danza urbana si fonde con l’arte collettiva per celebrare il Giubileo 2025. Una residenza artistica intensiva mette in luce la forza espressiva dell’urban dance, simbolo dell’underground metropolitano, creando un ponte tra tradizione e innovazione in un evento unico nel suo genere.

Anche l'urban dance celebra il Giubileo. È in corso a Roma una residenza artistica intensiva dedicata alla disciplina simbolo dell'underground metropolitano. Giornate artistiche dal valore poetico e politico, capace di esplorare i grandi temi simbolici del Giubileo 2025, il cui percorso si concluderà con un evento a ingresso completamente gratuito presso Fonderia delle Arti il 20 dicembre 2025 e un grande ospite internazionale: il deejay e performer newyorchese Archie Burnett. L'intero progetto si fonda sull'idea di cammino come processo, come trasformazione, come esperienza di attraversamento collettivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

