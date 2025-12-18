Tra le immagini libere di Rosa von Praunheim

Il 17 dicembre ci ha lasciato Rosa von Praunheim, figura iconica del cinema e dell'arte. Pochi giorni prima, aveva celebrato in privato il suo amore con il compagno di una vita. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca, lasciando un'eredità fatta di coraggio, creatività e impegno.

